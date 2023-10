Berg am Laim: Gefährliche Körperverletzung und Sexualdelikt

Am Donnerstag, 12.10.2023, gegen 11:15 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über eine

Bedrohungssituation im Bereich der Kreillerstraße informiert. Sofort wurden über fünf

Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um die Situation zu klären.

Die Beamten trafen dort auf einen 47-Jährigen mit Wohnsitz in München und einen 37-

Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau. In der Nähe befand sich noch

eine 19-Jährige mit Wohnsitz in München, die dort in einem Pkw saß.

Bei dem 37-Jährigen konnten die Beamten einen scharfen Gegenstand auffinden und bei

dem 47-Jährigen einen Holzstock. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich die 19-Jährige und der

37-Jährige zuvor zusammen in einer Wohnung in der Nähe aufgehalten hatten. Dort führte

der 37-Jährige sexuelle Handlungen gegen den Willen der 19-Jährigen an ihr aus, wobei

es auch zu Gewaltanwendungen durch Schläge kam. Später konnte die 19-Jährige die

Wohnung verlassen, wobei ihr der 37-Jährige folgte.

Auf der Straße kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der der Mann die 19-

Jährige mit einem scharfen Gegenstand bedrohte. Die 19-Jährige informierte einen 47-

jährigen Angehörigen telefonisch über den Vorfall, woraufhin dieser mit einem Pkw zu ihr

fuhr. Der 47-Jährige informierte auf dem Weg auch die Polizei über den Vorfall. Im Bereich

der Kreillerstraße trafen der 47-Jährige und der 37-Jährige aufeinander und es kam zu

einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung. Bei dieser Auseinandersetzung

schlug der 47-Jährige mehrfach mit einem von ihm mitgeführten Holzstock auf den 37-

Jährigen ein. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. In dieser Situation trafen die

alarmierten Polizeibeamten ein.

Der 47-Jährige wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt und nach der

polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen. Der 37-Jährige wurde wegen seiner

Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt und danach in die Haftanstalt im

Polizeipräsidium München gebracht.

Er wurde wegen des Sexualdelikts und einer Bedrohung angezeigt. Am nächsten Tag

wurde er einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium vorgeführt, der einen Haftbefehl

erließ. Danach wurde der 37-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.