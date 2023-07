Berg am Laim: Nach Handel mit Betäubungsmitteln festgenommen

Im Rahmen von Ermittlungen des Kriminalfachdezernats 8 (Rauschgiftdelikte) wurden Hinweise erlangt, dass ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln betreibt.

Der daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I erwirkte richterliche Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung in München wurde am Dienstag, 04.07.2023, durch Kriminalbeamte des Kommissariats 83 vollzogen. Der 59-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt mit einer 33-jährigen Bekannten in seiner Wohnung. Bei der durchgeführten Durchsuchung konnten über ein halbes Kilogramm Heroin, über 70g Kokain sowie mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der 59-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt und dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Mann, der sich wegen Handel mit Betäubungsmitteln zu verantworten hat.

Eine Tatbeteiligung der 33-Jährigen wird derzeit noch durch die Münchner Kriminalpolizei geprüft. Sie wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Die Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 83 (Rauschgiftdelikte) dauern an.