Berg am Laim: Person überquert S-Bahngleise und wird dabei tödlich verletzt

Am Samstag, 04.09.2021, gegen 07:50 Uhr, befand sich ein 29-Jähriger aus München im

Bereich von Bahngleisen Berg am Laim. Zur gleichen Zeit fuhr dort eine S-Bahn in

Fahrtrichtung Flughafen, die mit dem 29-Jährigen kollidierte. Dieser erlitt bei dem

Zusammenstoß tödliche Verletzungen.

Der S-Bahnfahrer, der den Unfall mitbekam, stoppte den Zug und Einsatzkräfte der Polizei

und des Rettungsdienstes wurden informiert. Der S-Bahnfahrer wurde später von einem

Kriseninterventionsteam betreut. Beim Zugverkehr kam es zwischen 07:50 und 09:30 Uhr

im Bereich Leuchtenbergring und Dagelfing zu Beeinträchtigungen. Nach den ersten

Ermittlungen der Polizei handelt es sich wahrscheinlich um ein Unfallgeschehen, bei dem

der 29-Jährige abgelenkt war.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Verkehrspolizei des

Polizeipräsidiums München geführt.