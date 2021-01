Berg am Laim: Tatverdächtiger nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen

Am Donnerstag, 28.01.2021, gegen 20:10 Uhr, konnte ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in

München vor dem Schlafzimmerfenster einer Wohnung in Berg am Laim von einem

Zeugen festgestellt werden, als er dort onanierte.

Während dessen versuchte der 22-Jährige Blickkontakt zu einer Frau, die sich zu diesem

Zeitpunkt in ihrem Schlafzimmer befand, herzustellen.

Als der 22-Jährige den Zeugen bemerkte versuchte er zu flüchten, konnte jedoch bis zum

Eintreffen der Polizei festgehalten werden, die zwischenzeitlich von dem Zeugen

verständigt wurde.

Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen. Er wurde wegen den exhibitionistischen Handlungen angezeigt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.