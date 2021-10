Berg am Laim: Wohnungseinbruch – Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag (15.10.2021) bis Samstagmorgen (16.10.2021) nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft die vorübergehende Abwesenheit einer 66-Jährigen, um sich über die Terrassentüre gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus im Bereich der Heinrich-Wieland-Straße / Sonnwendjochstraße zu verschaffen.

Dort wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und Bargeld in Höhe von mehreren einhundert Euro entwendet.

Ein Nachbar, welcher die beschädigte Terrassentüre bemerkt hatte, verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

Die Ermittlungen wurden, wie in München üblich, noch vor Ort durch die Münchner Kriminalpolizei aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Heinrich-Wieland-Straße / Sonnwendjochstraße / Kranzhornstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen bzw. wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In der Zeit der Dämmerung gibt die Münchner Polizei folgende Tipps:

– Seien Sie wachsam und beobachten Sie aufmerksam Ihr Umfeld!

– Melden Sie verdächtige Fahrzeuge, Personen und Geräusche sofort Ihrer Polizei!

– Nutzen Sie die kostenlose Rufnummer des Polizeinotrufes 110!

– Überlegen Sie nicht lange, ob Sie bei Verdachtsfällen anrufen, sondern tun Sie es einfach!

– Es ist besser, lieber einmal zu viel anzurufen, als einmal zu wenig!

– Rufen Sie insbesondere an, wenn sich bei Ihnen im Treppenhaus oder auch auf dem Grundstück fremde Personen aufhalten, für deren Aufenthalt es keine plausible Erklärung gibt!

– Teilen Sie es sofort mit, wenn Personen z. B. aus einem Fahrzeug heraus, Häuser oder deren Zugänge beobachten!

– Reagieren Sie sofort mit einem Notruf, wenn Personen ein Gartentor, einen Zaun oder eine andere Grundstückeinfriedung überklettern!

– Melden Sie es umgehend der Polizei, wenn fremde Personen bei Ihnen an der Wohnungstüre klingeln, um eventuell lediglich ihre Anwesenheit festzustellen!

Ergänzende Tipps:

– Wohnungs- und Haustüren sollen nicht nur ins Schloss gezogen werden, sondern beim Verlassen der Wohnung auch stets abgeschlossen werden!

– Fenster sollen nicht gekippt bleiben, sondern stets komplett geschlossen werden. Es gilt dabei die Faustregel: „Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster!“

– Bei längeren Abwesenheitszeiten, wie zum Beispiel einer Urlaubsreise, sollten entweder die Nachbarn oder andere nahestehende Personen mit der regelmäßigen Leerung des Briefkastens beauftragt werden!

– Ergänzend sollte auch durch das gezielte Programmieren von Zeitschaltuhren an diversen Lichtquellen eine dauerhafte Anwesenheit vorgetäuscht werden!

– Die Münchner Polizei bietet dazu natürlich bei Bedarf auch jederzeit die Möglichkeit für den Einzelnen zu einer speziellen persönlichen Beratung!

Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrem Wohnbereich feststellen, scheuen Sie sich nicht, die Polizei über die Notrufnummer 110 umgehend zu verständigen.

Die Fachdienststelle für Prävention und Opferschutz (K 105) gibt Ihnen Tipps, wie Sie sich durch einfache Verhaltensregeln schützen können (Tel. 089/2910-4444).

Auf Wunsch erhalten Sie zu sicherheitstechnischen Fragen vor Ort oder telefonisch, Tel. 089/2910-3430 eine individuelle und kostenlose Beratung unserer Fachleute.