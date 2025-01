Bergerlebnis Berchtesgaden: Sagenhafte Winterzeit rund um den Watzmann

Egal ob hoch hinaus mit der modernen Jennerbahn zum besten Bergpanorama oder tief hinab in die spannenden Unterwelten des Salzbergwerks: Die Region Berchtesgaden punktet mit sagenhafter Vielfalt und das auf engem Raum. Urlaubende können hier nicht nur viel erleben, sondern freuen sich dabei auch über kurze Wege. Egal ob Skifahren, Schneeschuhwandern, Rodeln, Langlaufen oder Winterwandern – z. B. im einzigen Alpennationalpark Deutschlands – alles liegt nahe beieinander. Nicht nur die sportlichen Möglichkeiten, sondern auch weitere Ausflugsziele wie der Königssee oder die Watzmann Therme.

Dazu kommen Veranstaltungshighlights wie das sagenhafte Winterleuchten im historischen Zentrum Berchtesgadens am 31. Januar 2025 oder ein Abend voller Mythen, Musik und kulinarischer Genüsse in St. Bartholomä am 15. Februar. Eine Übernachtung im DZ gibt es ab 90 Euro. www.berchtesgaden.de