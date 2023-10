Berufsorientierungsmesse Stuzubi am 21. Oktober in München

Karrieremesse Stuzubi zum 20. Mal in München – Berufsorientierung für Schüler*innen aller Schularten aus der Landeshauptstadt und ganz Bayern

Am Samstag, 21. Oktober 2023, können sich Schüler*innen auf der Berufsorientierungsmesse Stuzubi von 10 bis 16 Uhr im MOC in München-Freimann über aktuelle Studien- und Ausbildungsangebote informieren. Vor Ort sind mehr als 135 Universitäten, Hochschulen, Unternehmen und Institutionen aus dem öffentlichen Dienst. Die Veranstaltung ist kostenfrei, limitierte Gratis-Tickets sind unter stuzubi.de/muenchen verfügbar.

Die Zeit vor dem Schulabschluss wirft viele Fragen auf. Soll ich lieber an der FH oder an der Universität studieren? Wie bewerbe ich mich auf eine Ausbildung oder ein duales Studium? Welche Möglichkeiten gibt es für Auslandsaufenthalte oder Freiwilligendienste? Antworten bietet die Schülermesse Stuzubi, die im Herbst 2023 zum 20. Mal in München stattfindet. „Stuzubi hat mir sehr weitergeholfen“, lobt Franziska (18), die im vergangenen Frühjahr auf der Stuzubi Karrieremesse für Schüler*innen im MOC der Messe München war. „Man lernt wirklich sehr viel und hat die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen, was zu einem passt und was einen interessiert. Somit habe ich nun mehr Klarheit über meine Zukunft.“ Wie wichtig die Studien- und Ausbildungsmesse für die Fachkräftegewinnung regionaler Unternehmen oder auch öffentlicher Institutionen ist, erklärt Alexander Thiery vom Bezirk Oberbayern: „Die Stuzubi bietet eine tolle Möglichkeit mit potenziellen neuen Nachwuchskräften ins Gespräch zu kommen und von den Möglichkeiten des Ausbildungsbetriebes überzeugen zu können.“

Auf der Studien- und Ausbildungsmesse Stuzubi können Jugendliche und ihre Eltern Personalverantwortlichen und Azubis ihre persönlichen Fragen stellen. Sie treffen Vertreter*innen von Studienberatungen und Studierende, und können sich über Freiwilligendienste und Auslandsaufenthalte informieren. Ein Rahmenprogramm mit spannenden Kurzvorträgen und hilfreichen Beratungsangeboten bietet dabei ein umfassendes Konzept zur beruflichen Orientierung.

Aussteller der Stuzubi 2023 in München

Als Aussteller nehmen an der Berufsorientierungsmesse Stuzubi in München Universitäten, Hochschulen, Unternehmen und Institutionen aus München, Bayern und ganz Deutschland teil. Mit dabei sind unter anderem die Technische Universität München, die Hochschule München, die Universität Bayreuth, das Klinikum der Universität München, Airbus, Siemens, das Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, der Bayerische Rundfunk, Schloss Elmau, die Landeshauptstadt München, die Bundespolizei und viele weitere regionale und überregionale Hochschulen und Ausbildungsbetriebe. Die komplette Ausstellerliste gibt es kurz vor der Messe im Internet unter stuzubi.de/messen/muenchen/aussteller.

Berufsorientierung mit Webinar und Orientierungstest

Ein Webinar zur Berufsorientierung bereitet die Schüler*innen am Donnerstag, 19. Oktober, ab 18.30 Uhr gezielt auf ihren Besuch auf der Stuzubi vor. Das digitale Event gibt den Jugendlichen Tipps zur Erkundung ihrer persönlichen Stärken. Die Teilnehmer*innen können dabei auch persönliche Fragen zur Berufs- und Studienwahl und zur Messe stellen. Den Anmeldelink bekommen die Messebesucher*innen nach der Ticket-Registrierung per Mail. Der Stuzubi Berufswahltest unter stuzubi.de/orientierungstest zeigt Jugendlichen außerdem über die Stuzubi Stellenbörse Studien- und Ausbildungsangebote an, die zu ihrem Persönlichkeitstyp passen. Welche Aussteller der Stuzubi Studien- und Ausbildungsmesse in München jeweils individuell geeignete Angebote haben, können die Messebesucher*innen in der Stellenbörse ebenfalls abfragen.

Job SLAM-Vorträge und YouTube Kanal

In dreiminütigen Kurzvorträgen stellen Hochschulen und Unternehmen beim Stuzubi Job SLAM ihre Studien- und Ausbildungsangebote vor. Die Messebesucher*innen können den Job SLAM live auf der Vortragsbühne oder online im Live-Stream verfolgen. Das Vortragsformat findet dreimal mit identischem Programm statt: um 10.30 Uhr, um 12.30 Uhr und um 14.30 Uhr. Am Job SLAM in München beteiligen sich unter anderem die Wirtschaftshochschule ESCP Europe, die ISM International School of Management, die WHU Otto Beisheim School of Management, die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, die Akademie Handel, der Anbieter Wayers für Freiwilligenarbeit, Do & Co Service, Brunata-Metrona und viele weitere Bildungseinrichtungen und Firmen. Die meisten Job SLAM-Vorträge sind außerdem auch auf dem Stuzubi YouTube Kanal zu sehen. Auf YouTube unterstützt Stuzubi Schüler*innen mit Tipps, Berufsporträts und jede Menge nützlichem Wissen beim Start ins Studium oder in die Berufsausbildung.

Stuzubi E-Paper und Stuzubi Messeplan

Wer sich online für die Teilnahme an der Studien- und Ausbildungsmesse Stuzubi in München registriert hat, erhält mit dem Gratis-Ticket per Mail automatisch das E-Paper des Messemagazins und den Messeplan. Im Stuzubi E-Paper sind alle Studien- und Ausbildungsangebote der Messe aufgelistet – inklusive Kurzbeschreibungen zu den Hochschulen und Ausbildungsbetrieben mit Kontaktdaten für eine spätere Bewerbung. Außerdem gibt es einen umfangreichen Redaktionsteil zum Thema Studien- und Berufswahl. Unter stuzubi.de/downloadbereich/#magazine steht das E-Paper als kostenloser Download zur Verfügung.

Weitere Berufsorientierungsmessen und die Online-Messe Stuzubi Digital

Am 24. Februar 2024 gastiert die Berufsorientierungsmesse Stuzubi erneut in München. Mehr über ihre Möglichkeiten nach der Schule erfahren Jugendliche außerdem am Samstag, 2. Dezember 2023, auf der bundesweiten Online-Messe Stuzubi Digital zum Thema „Dein Weg nach dem Schulabschluss“. Auf dem digitalen Live-Event informieren Hochschulen und Unternehmen über bundesweite (duale) Bachelorstudiengänge und Ausbildungsangebote für 2023 und 2024. Infos und Gratis-Tickets unter stuzubi.de/digital/bundesweit.