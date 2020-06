Besondere Stadtführung zum 862. Stadtgeburtstag Münchens am 14. Juni 2020

Die Stadtführer*innen von Ludwig & Lola Stadtführungen in München bieten zum Stadtgeburtstag am Sonntag, 14. Juni 2020, eine ganz besondere Attraktion: „Von bayerischen Löwen und mittelalterlichen Mönchen“ heißt diese Themenführung mit Schauspiel für die ganze Familie.

Der besondere Clou der 60-minütigen Tour ist, dass der Gründer Münchens, Heinrich der Löwe, in Rüstung und mit Schwert, und Pater Peter, einer der ersten Mönche, die im Stadtgebiet siedelten, höchstpersönlich in Erscheinung treten und den kleinen und großen Gästen eindrucksvoll von ihren Erinnerungen erzählen.

Zusammen mit dem Guide erleben die Gäste beginnend am Marienplatz, dem ewigen Zentrum, über die erste Kirche der Stadt, St. Peter, an der alten Stadtmauer entlang bis zum Alten Hof in kurzweiligen Episoden die wahre Gründungsgeschichte Münchens und was es mit dem vermeintlichen Stadtgeburtstag am 14. Juni 1158 auf sich hat.

„Von bayerischen Löwen und mittelalterlichen Mönchen“

Besondere Stadtführung zum 862. Stadtgeburtstag Münchens am Sonntag, 14. Juni 2020

Wann: Sonntag, 14. Juni 2020 um 10:00, 12:00, 14:00 und 16:00 Uhr

Dauer: ca. 60 Minuten

Preise: Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren: € 5,-

Anmeldung erforderlich, max. 15 Personen pro Tour.

Ludwig & Lola Stadtführungen in München

www.ludwigundlola.de

info@ludwigundlola

Tel.: 0179-2098304