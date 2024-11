Bessere Chancen auf einen Kita-Platz für Alleinerziehende

SPD/Volt setzt verbesserte Vergabe durch

Alleinerziehende und Eltern in Ausbildung können von 2025 an leichter einen passenden Kita-Platz finden. Nach einer Initiative der SPD/Volt-Fraktion hat der Stadtrat an diesem Dienstag eine entsprechende Änderung der städtischen Kita-Satzung beschlossen. Sie gilt in Krippen, Kindergärten, Horten, Häusern für Kinder und Tagesheimen.

Alleinerziehende sind häufig an ihrer Belastungsgrenze und noch dazu meist allein mit ihren Sorgen und Nöten. Vollzeit arbeiten ist für sie oft nicht organisierbar. Bei der Kita-Platz-Vergabe aber war bislang vor allem die Arbeitszeit der Eltern ausschlaggebend, so dass zwei Eltern mit vollem Job Vorrang hatten vor Alleinerziehenden in Teilzeit. Nach einem Antrag der SPD/Volt-Fraktion ändert sich das nun. Alleinerziehende erhalten in Zukunft Bonuspunkte als Ausgleich. Der Bonus von 20 Punkten stellt sicher, dass auch Familien mit einem Elternteil nun bessere Chancen haben.

Ähnliches gilt für Eltern in Ausbildung, die einen Bonus von zehn Punkten erhalten, die an ihre Ausbildungszeiten angerechnet werden. Das soll helfen, damit sie ihre Lehre nicht wegen fehlender Kinderbetreuung für längere Zeit unterbrechen müssen.

Lena Odell, SPD-Stadträtin, sagt:

“Jede Familie soll den Kitaplatz finden, der zu ihr passt. Dabei wollen wir die, die es bei der Organisation ihres Alltags besonders schwer haben, zusätzlich unterstützen: Alleinerziehende und Eltern in Ausbildung. Sie erhalten ab 2025 Extra-Punkte für ihren Zusatzaufwand durchs Alleinerziehen oder die eigene Schulzeit und haben bessere Chancen bei ihren priorisierten Einrichtungen. Auf unsere Initiative hin können viele Münchner Kindl jetzt einen passenden Platz bekommen. Ein klar gesetztes politisches Ziel, das wir erreicht haben!”