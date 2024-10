Besserer Lärmschutz im Münchner Osten

Stadt beteiligt sich mit 9,4 Millionen Euro an Einhausung der Bahnstrecke

Besserer Lärmschutz für die Menschen im Münchner Osten: Die Stadt wird sich an einer Einhausung der Bahntrasse zwischen Trudering und Daglfing beteiligen. Das hat der Planungsausschuss des Stadtrats nach einem Vorschlag von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an diesem Mittwoch beschlossen.

Es ist eines der größten Bahnausbauprojekte in Europa, der Nordzulauf des Brennerbasistunnels: Über Daglfing und Trudering soll künftig ein großer Teil des europäischen Güterverkehrs auf der Schiene abgewickelt werden. Dazu muss der Bahnknoten im Münchner Osten ausgebaut werden. Möglichst viel Verkehr auf die Schiene zu verlagern, ist der SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat wichtig. Dabei müssen die Menschen in den betroffenen Gebieten, an deren Häuser die Züge nur wenige Meter vorbeifahren, aber vor Lärm und Erschütterung geschützt werden.

Nach jahrelangen, teils sehr zähen Diskussionen gibt es nun für den Abschnitt in Trudering/ Moosfeld eine Lösung. Die Mehrkosten dafür liegen bei 16,7 Millionen Euro, die der Bund nicht übernehmen will. Stadt und Freistaat werden sich diese Kosten nun teilen, die Kosten für die Begrünung des Deckels bezahlt München ganz. Insgesamt hat der Planungsausschuss 9,4 Millionen Euro freigegeben.

SPD-Stadtrat Andreas Schuster sagt:

„Bei Ausbau des Bahnknotens im Münchner Osten kämpfen wir seit mehr als fünf Jahren für die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen. Durch unseren Druck und unser Handeln werden ihre Interessen nun endlich berücksichtigt. Die Einhausung ermöglicht den von uns geforderten Erschütterungs- und Schallschutz für die Anwohnenden und gleichzeitig eine landschaftlich ansprechende Gestaltung. Wir werden uns jetzt dafür einsetzen, dass auch die Begrünung auf dem Deckel attraktiv wird. Und wir gut nutzbare Wege für den Fuß- und Radverkehr schaffen. Der beharrliche Einsatz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort hat erheblichen Anteil daran, dass hier eine gute Lösung gefunden werden konnte. Konstruktives bürgerschaftliches Engagement zahlt sich aus.”