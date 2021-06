Besucherpark des Münchner Airports steht für seine Gäste ab sofort wieder offen

Rundfahrtprogramm wird am 19. Juni wieder aufgenommen

Auch der Minigolfplatz am Besucherpark ist wieder geöffnet

Sieben Monate mussten Airportfreunde pandemiebedingt auf viele Attraktionen im Besucherparkt des Münchner Flughafens verzichten, jetzt sind die meisten Angebote unter Berücksichtigung eines konsequenten Hygienekonzeptes wieder zugänglich. So ist der beliebte Aussichtshügel, der den Gästen interessante Einblicke in den Rollverkehr auf dem Vorfeld sowie einen Blick auf die startenden und landenden Flugzeuge ermöglicht, ab sofort wieder begehbar. Auch der Airportshop, in dem Gäste neben etlichen Flugzeugmodellen noch zahlreiche andere Artikel aus der Welt der Luftfahrt finden, ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils zwischen 10.00 und 12.00 Uhr und 13.00 und 16.00 Uhr wieder geöffnet.

Bei gutem Wetter können sich die Besucher im Biergarten des Besucherparks mit schmackhaften Speisen und Getränken versorgen. Der angrenzende große Spielplatz, der die kleinen Gäste zu einer Rundreise durch vier Kontinente einlädt, war von den Schließungen nicht betroffen und steht den Kindern selbstverständlich auch weiterhin zur Verfügung.

Auch die beliebten Besucherrundfahrten über das Flughafengelände werden in Kürze wieder aufgenommen. Der Rundfahrtbetrieb startet am Samstag, den 19. Juni. Jeweils von Mittwoch bis Sonntag wird von diesem Zeitpunkt an wieder eine tägliche Bustour um 15.00 Uhr angeboten. Betrieb herrscht ab sofort auch wieder auf dem Minigolfplatz am Besucherpark. Noch geschlossen bleiben lediglich die Ausstellung im Besucherzentrum sowie der Zugang zu den drei Flugzeug-Oldtimern. Weitere Informationen zum Besucherpark des Münchner Flughafens finden Interessierte unter: www.munich-airport.de/besucherpark