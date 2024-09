Beton auf Teflon: 1500 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke gleitet in finale Position

Neue Brücke an der Dachauer Straße eingesetzt • Meilenstein für Bauprojekt • Abschluss der umfangreichen Bauarbeiten an der Kreuzung für 2026 geplant

Meilenstein für das Bauprojekt an der Dachauer Straße in Moosach: Die Deutsche Bahn (DB) bringt heute das 1500 Tonnen schwere Kernstück der neuen Eisenbrücke in seine finale Position. Das Beton-Bauwerk wird dafür in millimetergenauer Präzisionsarbeit auf einer mit Teflon beschichteten Bahn durch sogenannte Verschubpressen 26 Meter weit verschoben. Das Gewicht des Brückenteils entspricht dem von etwa 300 afrikanischen Elefantenbullen.

„Wir bewegen heute nicht nur Beton, sondern machen den Verkehr in München sicherer und fit für die Zukunft. Auch wenn es noch gut zwei Jahre bis zur Fertigstellung des Bauprojektes dauern wird, können sich alle auf deutliche Verbesserungen freuen: Zugreisende, Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und Autofahrer:innen. Wir wissen, dass die Baumaßnahme für Anwohnende und Verkehrsteilnehmer:innen Beeinträchtigungen mit sich bringt. Daher möchten wir uns ausdrücklich für ihr Verständnis bedanken“, sagt Projektleiter Mark Wüller.

.

Die DB und die Landeshauptstadt München gestalten den Kreuzungsbereich an der Dachauer Straße bis Ende 2026 umfassend neu. Dafür muss die DB die Straße tiefer legen, um die Durchfahrtshöhe für Fahrzeuge zu vergrößern. Die ursprünglich 1907 erbaute Brücke wird länger und die Unterführung verbreitert, sodass getrennte Geh- und Radwege sowie eine bis unter die Brücke reichende Abbiegespur entstehen können.

Die Straßen- und Radwege sollen nach der Herstellung einer Grundwasserwanne voraussichtlich ab Mitte 2026 neu gebaut werden. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten wird die Dachauer Straße zwischen der Breslauer Straße und der Gröbenzeller/ Moosburger Straße bis Ende 2026 für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Noch bis zum 27. September 2024 sind auch der Geh- und Radweg gesperrt.

Die DB und die Landeshauptstadt investieren 13 Millionen Euro in die Baumaßnahme. Sie wird kofinanziert von der Europäischen Union und ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms. Allein 2024 erweitert, modernisiert und erneuert die DB im Rahmen der Konzernstrategie Starke Schiene bundesweit mehr als 150 Brücken, 1.000 Bahnhöfe, 2.000 Weichen und 2.000 Kilometer Gleise.