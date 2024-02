Betreuungsplätze im neuen Kitajahr: Bis 13. März anmelden

Zum 1. September beginnt das neue Kitajahr 2024/2025. Von den 113.000 Betreuungsplätzen in der Landeshauptstadt München wird bis dahin rund ein Drittel neu vergeben. Eltern sollten ihr Kind daher spätestens bis zum Stichtag 13. März im kitafinder+ anmelden, um an der Erstvergabe der Plätze teilzunehmen. Zur Anmeldung ihrer Kinder gibt das Referat für Bildung und Sport den Eltern folgende Hinweise:

– Informieren Sie sich über mögliche Betreuungsangebote in ihrer Umgebung, beispielsweise auf muenchen.de/kita und schauen Sie sich Kitas in Ihrer Nähe an. Auf der Onlineplattform kita finder+ können Sie sich eine Übersicht über Kitas in München verschaffen. Dort finden Sie wichtige Informationen wie beispielsweise Öffnungszeiten.

– Überlegen Sie sich als Familie, welchen Bedarf Sie haben: Wie viele Stunden soll Ihr Kind betreut werden? Welche Betreuungsform ent-

spricht Ihren Bedürfnissen und denen Ihres Kindes?

– Melden Sie Ihr Kind online über den kita finder+ an.

– Für Kinder bis sechs Jahre können Sie im kita finder+ zudem eine Einrichtung als „bevorzugt“ markieren. Bei der Platzvergabe für städtische und weitere teilnehmende Kitas wird diese Auswahl so weit wie möglich berücksichtigt. Allerdings bedeutet dies nicht, dass Sie einen Anspruch auf den Platz in der gewünschten Kita haben.

– Ihr Kind steht dann auf der Warteliste der jeweiligen Einrichtung. Wenn Ihr Kind einen Betreuungsplatz bekommt, erhalten Sie eine Zusage per Brief oder per E-Mail. Alles Weitere wird in der Einrichtung vereinbart (Aufnahmegespräch, Einstiegstermin, Eingewöhnung und vieles mehr).

Wenn Eltern Unterstützung bei der Online-Anmeldung brauchen, können sie sich an die KITA Elternberatung zur Kinderbetreuung, Landsberger Straße 30, wenden. Diese unterstützt Münchner Familien bei der Suche nach einem passenden Betreuungsplatz in Kinderkrippe, Kindergarten, Hort, Haus für Kinder, Tagesheim, Ganztagsschule und Mittagsbetreuung. Telefonische Sprechzeiten ohne vorherige Terminvereinbarung unter 233-96771 (Montag 8.30 bis 12 Uhr, Mittwoch 8.30 bis 12.30 Uhr und Freitag 8.30 bis 12 Uhr). Auch ist die Buchung eines telefonischen Beratungstermins unter muenchen.de/elternberatung möglich. Weitere Informationen gibt es ebenfalls unter muenchen.de/elternberatung. Die Beratungsstelle ist auch per E-Mail an kita-eltern@muenchen.de zu erreichen.