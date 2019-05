Betriebsunfall in Riem

Am Donnerstag, 09.05.2019, gegen 22:10 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Kronach mit einem Umfuhrfahrzeug in der Hofbräuallee. Auf dem Fahrzeug war ein ca. 28 Tonnen schwerer Container geladen. In einer Kurve bekam das Fahrzeug Übergewicht und kippte auf die Seite.

Dadurch wurde der 54-Jährige im Fahrerhaus eingeschlossen und leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsunfallaufnahme übernahm vor Ort die Ermittlungen.

Nach derzeitigem Stand liegen kein Fremdverschulden und auch kein Verstoß gegen die Unfallverhütungsvorschriften vor.