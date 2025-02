Betroffene von sexueller Belästigung in der S-Bahn gesucht

Die Bundespolizei München bittet um Hinweise zu einer unbekannten Frau, die am 24. Januar 2025 in der S-Bahn S5 Richtung München-Pasing sexuell belästigt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Vorfall um 12:26 Uhr in der S-Bahn vor der Haltestelle Ottobrunn. Der Tatverdächtige setzte sich gegenüber der unbekannten Frau und sprach sie an. Als sie sich von ihrem Sitzplatz erhob und zur Tür begab, folgte er ihr und berührte sie am Gesäß. Die Frau verließ die S-Bahn am Bahnhof Ottobrunn.

Kurze Zeit später, um 12:41 Uhr, belästigte derselbe Mann eine 20-jährige Deutsche, indem er sie am Körper berührte. Anschließend verließ er den Zug am Münchener Ostbahnhof. Die Frau erstatte kurz darauf Anzeige.

Die unbekannte Geschädigte wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20–30 Jahre alt

Schlanke Statur

Lange braune Haare mit Pony

Brillenträgerin

Bekleidet mit blauer Jeans, brauner Steppjacke und schwarzen Stiefeln

Führte eine schwarz-braune Handtasche mit sich

Die Identität des mutmaßlichen Täters konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Es handelt sich um einen 57-jährigen Deutschen.

Die Bundespolizei bittet die unbekannte Frau dringend, sich als Zeugin zu melden. Ebenso werden Personen, die Hinweise zu ihrer Identität geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 089 515 550 0 zu melden.