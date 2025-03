Betrug durch vorgeblichen Verkauf vermeintlicher Insolvenzmasse – München / Bundesgebiet

Am Donnerstag, 28.11.2024, erstattete eine Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in München Anzeige.

Bislang unbekannte Täter hatten die Internetseite der Rechtsanwaltskanzlei täuschend echt imitiert. Auf dieser nahezu kopierten Internetseite wurde unter Vortäuschung der Identität der Rechtsanwaltskanzlei eine fingierte und angeblich auf Insolvenzrecht spezialisierte Kanzlei betrieben. Unter dem Vorwand der Insolvenzverwaltung wurde zahlreichen Unternehmen im gesamten Bundesgebiet per E-Mail glaubhaft vermeintliche Konkursware vergünstigt zum Kauf angeboten.

Zahlreiche Unternehmen gingen auf die vermeintlichen Angebote ein und überwiesen entsprechende Kaufsummen. Die vermeintlich erstandenen Waren gingen jedoch nie ein.

Der bislang festgestellte Vermögensschaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Die weiteren Ermittlungen wegen Betrugs sowie Fälschung beweiserheblicher Daten werden durch das Kommissariat 63 geführt.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Fingierte Unternehmen, die die Identität tatsächlich existierender Rechtsanwaltskanzleien oder Insolvenzverwalter missbräuchlich verwenden, versenden aktuell vermehrt E-Mails, in denen vermeintlich Gegenstände einer Insolvenzmasse zum Kauf angeboten werden, an eine Vielzahl von zuvor recherchierten Firmen. Die angebotenen Artikel haben jeweils einen Bezug zur Branche der jeweilig angeschriebenen Firma. Meist handelt es sich z.B. um Fahrzeuge, Gebrauchsmaterial, Maschinen, Paletten oder Container. Der Erfindungsreichtum der Betrüger ist hier jedoch unendlich. Auch sind die Branchen der angeschriebenen Firmen äußerst vielfältig. Teils werden gefälschte Gerichtsbeschlüsse und Gutachten verwendet, um die Glaubwürdigkeit der Täter zu erhöhen. In der Regel sitzen die professionell agierenden Tätergruppierungen im Ausland, verwenden jedoch deutsche Telefonnummern und deutsche Kontodaten. Auch sprechen sie perfekt Deutsch und nutzen in der jeweiligen Branche übliche Fachausdrücke.

Empfänger entsprechender Angebote sollten in jedem Fall die Echtheit der als Absender angegebenen Kanzlei sorgfältig recherchieren. Im bundesweiten amtlichen Anwaltsverzeichnis kann zunächst die Zulassung von Rechtsanwälten tagesaktuell überprüft und ggf. festgestellt werden, in welcher Kanzlei der jeweilige Rechtsanwalt tätig ist. Da dies bei einem Identitätsmissbrauch eines real existierenden Rechtsanwaltes im Regelfall keine Auffälligkeiten ergeben würde, sollten weiter zusätzlich E-Mail-Adresse und Telefonnummer abgeglichen sowie die Identität über einen direkten Anruf verifiziert werden.