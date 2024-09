Betrunkene stürzen Treppe hinunter – 81-Jährige schwer verletzt

Am Donnerstagabend (12. September) kam es am Münchner Hauptbahnhof zu einem Vorfall, bei dem eine 81-jährige Frau schwer verletzt wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand stießen zwei polnische Staatsbürger, ein 51-Jähriger und ein 37-Jähriger, unbeabsichtigt gegen die Frau auf der Rolltreppe. Beide Tatverdächtige wurden von einer Streife der Deutsche Bahn Sicherheit bis zum Eintreffen der Bundespolizeiinspektion München festgehalten.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich die 81-jährige Frau gegen 19 Uhr zusammen mit ihrem Begleiter auf der Rolltreppe am Ausgang Arnulfstraße in das Zwischengeschoss. Die beiden mutmaßlichen Täter fuhren ebenfalls die Rolltreppe hinunter und verloren vermutlich aufgrund ihres hohen Alkoholpegels das Gleichgewicht. Dies führte dazu, dass sie auf die Frau stürzten, die in der Folge schwer verletzt wurde.

Durch den Sturz erlitt die 81-jährige Deutsche aus Hessen eine Wunde am Bein, mehrere Prellungen sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die Frau in ein Münchner Krankenhaus.

Gegen den 51-Jährigen besteht bereits ein Hausverbot für den Hauptbahnhof München. Außerdem lagen gegen ihn zwei Aufenthaltsermittlungen des Amtsgericht Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Hausfriedensbruch bzw. Erschleichen von Leistungen vor. Die durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 51-Jährigen einen Wert von 3,8 Promille und bei seinem Begleiter einen Wert von 3,9 Promille.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Männer sowie Hausfriedensbruch gegen den 51-Jährigen. Beide Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.