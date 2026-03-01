Bewaffneter Raubüberfall auf einen Supermarkt in Freimann

Am Samstag, 28.02.2026, gegen 20:15 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Freimann.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachte ein Mitarbeiter nach Ladenschluss den Müll in den Ladehof des Supermarktes am Werner-Egk-Bogen. Als der Mitarbeiter wieder in das Geschäft gegen wollte, traten zwei bislang unbekannte Täter an ihn heran und bedrohten ihn mit einer Schusswaffe.

Gemeinsam betraten alle drei den Laden, indem sich zwei weitere Mitarbeiterinnen aufhielten. Unter anhaltender Drohung mit der Schusswaffe erbeuteten sie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Infolge dessen kam es zu umfangreichen Fahndungsmaßnahmen durch die Münchner Polizei. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber und eine Polizeidrohne eingesetzt. Durch die Fahndung gelang es jedoch nicht, Tatverdächtige festzunehmen.

Die Mitarbeiter blieben körperlich unverletzt.

Ob es sich bei der Schusswaffe um eine scharfe Pistole handelte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Kommissariat 21 geführt werden.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, sprach Hochdeutsch mit tiefer Stimme, dunkelbraune Augen, buschige braune Augenbrauen; vermummt mit Skimaske; bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover, dunkelblauer Jogginghose

Täter 2:

Männlich, 19 Jahre alt, 185 cm groß, schlank; maskiert mit Skimaske aus dünnem Stoff; bekleidet mit schwarzem Schal, schwarzer Bomberjacke, schwarzer Hose; führte die Schusswaffe mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Werner-Egk-Bogens, Carl-Orff-Bogens und der Heidemannstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.