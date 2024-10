Bezahlbar Wohnen in Feldmoching

Münchner Wohnen baut 453 Wohnungen an der Lerchenauer Straße

Die Münchner Wohnen baut 453 Wohnungen mit bezahlbaren Mieten an der Lerchnauer Straße in Feldmoching. 52 plus 100 Flexiheim-Plätze hatte der Stadtrat bereits im Januar 2024 beschlossen und heute nun weitere 301 Wohnungen. Hier sollen Menschen mit geringem oder ganz durchschnittlichen Einkommen einziehen.

Auf dem Areal zwischen Lerchenauer Straße, Ponkratzstraße, Lerchenstraße und Müllritterstraße entsteht auf knapp 25 Hektar ein neues und lebendiges Stadtviertel mit insgesamt 1650 Wohnungen. Daneben sind ein Schul- und Sportcampus, Kitas, Einkaufsmöglichkeiten, kleinere Gewerbeeinheiten sowie großzügige Grün- und Sportflächen geplant.

Auf einem Teil des Geländes wird die städtische Wohnungsbaugesellschaft Münchner Wohnen insgesamt 453 Wohnungen für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen bauen sowie zum Beispiel für Menschen, die im Krankenpflege-, Gesundheits- und Erziehungsdienst oder bei der Polizei arbeiten.

Auch der soziale Aspekt spielt eine große Rolle: Die Münchner Wohnen realisiert ein Familien- und Beratungszentrum, einen Nachbarschaftstreff, eine Kita und spezielle Wohnungen für Menschen mit Behinderung, Großfamilien und junge Menschen, die gerade mit ihrer Ausbildung fertig geworden sind.

Simone Burger, SPD-Stadträtin, sagt:

„Wohnen für alle ist in dieser Stadt die zentrale soziale Frage. Deshalb ist es wichtig, dass unsere kommunale Wohnungsbaugesellschaft auch in diesen schwierigen Zeiten viel bezahlbaren Wohnraum schafft, hier in Feldmoching und überall in der Stadt. Wir begrüßen auch das Pilotprojekt zum zirkulären Bauen. Wir wollen keinen Klimaschutz, der nur Leuchtturm ist und nur im hochpreisigen Wohnungssegment funktioniert, sondern etablieren ein Pilotprojekt, das Erfahrungen sammelt für die Breite des Wohnungsbaus.”