BGM Frühjahrsbörse am Samstag, den 20. April 2024 im Blumengroßmarkt München

am Samstag, den 20. April 2024 von 5 bis 15 Uhr veranstalten wir im Blumengroßmarkt München die BGM Frühjahrsbörse. An diesem Tag wird das vielfältige Sortiment unserer 33 festen Anbieter im Haus durch weitere Gasthändler ergänzt. Seien Sie dabei, wenn sich alles um Blumen, Beet- und Balkonpflanzen, Rosen, Stauden, Baumschulartikel, Gehölze, Deko- und Bedarfsartikel, Dienstleistungen, Substrate, Auszeichnungstechnik, Verpackungen und Technik dreht! Die Aussteller bieten Ihre Produkte zum direkten Verkauf an oder präsentieren Ihre Leistungen und nehmen Bestellungen entgegen.

Zugang zur Börse bekommen nur Geschäftskunden durch Vorlage des Gewerbescheins oder Handelsregisterauszugs für 15 € Eintrittspreis für max. 3 Personen. Mit BGM Kundenausweis, unter 18 Jahren, sowie mit einem Ausbildungs- oder Studiennachweis der Grünen Branche ist der Eintritt kostenlos. Pro Gewerbeschein bzw. BGM-Kundenkarte dürfen maximal 3 Personen eintreten.