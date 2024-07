Bierkultur auf dem Tollwood Sommerfestival – Genuss und Erlebnis verbinden

Das Biertasting auf dem Tollwood Sommerfestival war für uns eine besondere Gelegenheit, die Vielfalt und Tiefe der bayerischen Bierkultur hautnah zu erleben. In einer Atmosphäre, der neuen „Brasserie“ die Kultur und Genuss vereint, konnten wir verschiedene Biersorten von 16 Brauereien probieren und mehr über die Kunst des Bierbrauens erfahren.

.

Mit dabei: Hoppebräu, Andechser, Schlossbrauerei Stein, Hofbräu, Simsseer, CREW Republic, Schloßbrauerei Stein und viele andere.

Tollwood verbindet die Liebe zum Bier und zur Kultur auf einzigartige Weise, indem es Genuss und Erlebnis rund ums bayerische Nationalgetränk vereint. Der berühmte Satz von Richard von Weizsäcker, „Man könnte froh sein, wenn die Luft so rein wäre wie das Bier“, zeigt die Bedeutung des Bieres als Symbol für Reinheit und Kultur. Für Weizsäcker, der auch Umweltschützer war, repräsentiert Bier nicht nur ein Getränk, sondern auch einen hohen Standard an Qualität und Reinheit.

Bier wird seit Jahrtausenden gebraut und ist in jeder Kultur einzigartig. Benjamin Franklin, der große amerikanische Erfinder, drückte es treffend aus: „Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott die Menschen liebt.“ Diese Wertschätzung für Bier wird auf dem Tollwood Sommerfestival sichtbar gemacht, wo die Gäste die Vielfalt und die Kultur des Bieres erleben können.

Das Reinheitsgebot, das nur vier Rohstoffe – Wasser, Hopfen, Malz und Hefe – erlaubt, steht für die hohe Qualität des bayerischen Bieres. Bayern beherbergt etwa 4.000 Biermarken, die eine beeindruckende Vielfalt und Kreativität in der Bierherstellung repräsentieren. Auf dem Tollwood Sommerfestival werden in den verschiedenen Zelten und Biergärten diese Biere gefeiert und die Besucher*innen können in die reiche Welt des Bieres eintauchen. Die Geschichte des Bieres, die bis vor etwa 6.000 Jahren zurückreicht, wird hier lebendig und erfahrbar gemacht.

Eine Übersicht der 16 Brauerreien auf dem Tollwood finden die hier.