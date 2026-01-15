Bilanz 2025: Zwölf neue oder sanierte Spielplätze für München

Das Baureferat hat im zurückliegenden Jahr zwölf Spielplätze neu geplant und gebaut oder grundlegend saniert. Bei einem überwiegenden Teil der neuen Spielplätze konnten sich die künftigen Nutzer*innen über Beteiligungsformate in die Planungen einbringen. Die neuen und sanierten Spielplätze bieten außerdem zahlreiche Sportgeräte für Erwachsene, die Lust machen auf Bewegung. Brunnen, die auf vielen der Spielplätze neu errichtet wurden, sorgen künftig für Abkühlung in heißen Sommermonaten. Grundsätzlich verfolgt das Baureferat das Ziel, neue Spiel- und Sportangebote inklusiv, gendergerecht und generationenübergreifend zu gestalten. Planungen werden mit dem städtischen Beraterkreis für barrierefreies Planen und Bauen abgestimmt. Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Eine gute Aufenthaltsqualität und ein großes diverses Angebot an Spielmöglichkeiten für alle Altersstufen sind in einer wachsenden und dicht besiedelten Stadt wie München von großer Bedeutung für Kinder, Familien und die Gemeinschaft. Sie sind soziale Räume, in denen Nachbar*innen und Familien zusammenkommen. Sie machen Freiräume und Natur in Gemeinschaft erlebbar – und das unabhängig von individuellen Fähigkeiten und finanziellen Mitteln.“ Die 2025 vom Baureferat (Gartenbau) umgesetzten Projekte sind:

– Regerstraße Nord: Inmitten des neuen Quartiers am Nockherberg auf dem Gelände der ehemaligen Paulaner Brauerei sind zwei abwechslungsreiche neue Spielbereiche entstanden. Der 2025 fertiggestellte nördliche Spielbereich bietet vor allem für kleinere Kinder ein umfangreiches Spielangebot mit einem Heckenlabyrinth, drei großen Sandspielflächen mit einer Rutsch-Kletterkombination, verschiedenen Schaukeln und Spielhäusern aus Holz sowie einem Karussell, das rollstuhlgerecht ist.

– Hanns-Seidl-Platz: Auf dem neuen, zentral gelegenen Spielplatz im Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach erwartet Kinder eine weitläufige Kletter- und Balancierlandschaft mit Netzen, einem Turm und einer Rutsche. Für die Kleinen gibt es eine Vogelnestschaukel und einen Sandbereich mit Spielhaus, Wasserpumpe und Matschtisch.

– Echardinger Grünstreifen im Campus Ost: Wasserspiel, Rutschen und Kletterangebote zwischen dem alten Baumbestand, Calisthenics-Parcours, Streetball, Boulderwand und ein moderner Soccercourt: Hier ist für Nutzer*innen jeden Alters etwas dabei. Im vergangenen Jahr hat das Baureferat den Generationen-Treffpunkt mit Kleinkinderspielbereich unterhalb des neuen Rodelhügels ergänzt. Er umfasst neben einem Sandspiel- und Kletterbereich für kleinere Kinder zahlreiche Angebote für Jugendliche und Erwachsene wie Bodenschach, Tischtennis, und eine Outdoor-Fitnessanlage. Ein neuer Pumptrack, eine Sommerstockbahn und ein Trinkbrunnen ergänzen das Angebot der 2025 vollständig fertiggestellten neuen Grünanlage in Berg am Laim.

– Baumkirchen Mitte: Die Anwohner*innen des neuen Stadtquartiers

„Baumkirchen Mitte“ in Berg am Laim können sich über einen Kinder- sowie einen Spiel- und Sportplatz für Jugendliche freuen. Der Kinderspielplatz wurde mit einem Kletter- und Balanciergerät, einem Rutschenturm, einer Nestschaukel sowie einem Sandspielbereich ausgestattet. Westlich des Quartiers am Rand der Grünanlage gibt es einen Spiel- und Sportplatz für Jugendliche und Erwachsene. Dieser Bereich umfasst einen Rasen-Bolzplatz mit Softball- und Tee-Ball-Infield, ein Badmintonfeld und eine Calisthenics-Anlage. Ein umgebauter Container mit eingebauten Holzsitzstufen steht Jugendlichen als geschützter und konsumfreier Treffpunkt und Rückzugsort zur Verfügung.

– Am Entenweiher in den südlichen Isarauen: Der rundum erneuerte Spielplatz nördlich der Brudermühlbrücke in Untergiesing orientiert sich gestalterisch am Naturraum der benachbarten Isar. Für Kleinkinder gibt es einen inklusiven Sandspielbereich mit Motorikschleife und Tic-Tac-Toe-Spiel. Größere Kinder können ein Kletter-, Netz- und Balanciergerät sowie ein Baumhaus mit drei Meter hohem Podest und Röhrenrutsche nutzen. Darüber hinaus bieten Wippgeräte in Schlauchbootform, bekletterbare Spielskulpturen, große Steinkiesel und Baumstämme, verschiedene Schaukeln sowie ein naturnaher Versteckpfad zusätzliche Spiel- und Bewegungserlebnisse.

– Alter Botanischer Garten und Karl-Stützel-Platz: Mit einem rund 150 Quadratmeter großen urbanen Skatespot und einem etwa 10 × 12 Meter großen Streetballfeld am Karl-Stützel-Platz sowie einem Fußball-Kleinspielfeld aus Kunstrasen im denkmalgeschützten Alten Botanischen Garten stehen den Münchner*innen seit Sommer 2025 drei frei zugängliche Sportangebote in der Innenstadt zur Verfügung.

– Theresienwiese und Bavariaring: Der neu umgestaltete Spielplatz im Norden der Theresienwiese hat sich seit seiner Eröffnung im Juli zu einem regelrechten Publikumsliebling bei Kindern und Familien entwickelt. Das eigens entwickelte Großspielgerät mit seinem bis zu zwölf Meter hohen Turm bietet verschieden hohe Plattformen und eine Dreifach-Wellenrutsche. Über Kletternetze, Brücken, Rampen und Stege kann es erklommen werden. Große Schaukeln, viele Sitzmöglichkeiten, eine Spielwiese und ein Streetballfeld runden das Angebot ab. Eine neue öffentliche Toilette gleich neben dem Zugang zum U-Bahnhof ist unter anderem speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit mehrfachen Einschränkungen sowie deren Assistenzpersonen ausgelegt. An der Außenwand befindet sich ein Trinkwasserspender. Am südöstlichen Rand der Theresienwiese hat das Baureferat sieben Sport- und vier Spielstationen umfangreich saniert und umgestaltet. Ein Highlight ist die „Natter“: ein niedriger Holzsteg mit integrierten Spiel-, Kletter- und Balanciermöglichkeiten. Der begehbare „Natternkopf“ mit Mini-Rutsche als Zunge und Spielhöhle bietet zusammen mit dem Sandspiel am Kopf der Natter Spielspaß für die ganz Kleinen. Mit der neuen Seilbahn hat das Baureferat einen Herzenswunsch der im Vorfeld der Planungen beteiligten Kinder realisiert.

– Neuherbergstraße: Unmittelbar angrenzend an das Naturschutzgebiet „Panzerwiese und Hartelholz“ in Milbertshofen ist ein rund 1,6 Hektar großer Jugendspielplatz mit vielfältigen Spiel-, Sport- und Aufenthaltsmöglichkeiten entstanden. Im Zentrum der Anlage liegt eine multifunktionale Fläche mit einem umgebauten Container als Jugendunterstand, rollstuhlbefahrbaren Trampolinen, Tischtennis und Hängematten. Außerdem gibt es eine großzügige Skateanlage, einen asphaltierten Pumptrack, Felder für Basketball und Allwettersport, eine Calisthenics-Anlage sowie eine frei bespielbare Rasenfläche.

– Gollierplatz: Ein neuer, mehrteiliger Wasserspielbereich ist die Hauptattraktion des 2025 umfassend erneuerten Spielplatzes im Stadtbezirk Schwanthalerhöhe. Daneben gibt es eine vielfältige Kletter- und Spiellandschaft mit Aussichtsturm und Röhrenrutsche. Die barrierefrei bespielbare Bewegungsfläche umfasst eine Nestschaukel, ein Karussell und mehrere Trampoline. Das Element Wasser trägt auch über den Zierbrunnen und die neue Trinkwasserstele zur großen Aufenthaltsqualität des neugestalteten Platzes bei.

– Thuillestraße/Karwinskistraße: Das Thema Dschungel als gestalterisches Leitbild findet sich in Form von drei Dschungelhütten und zwei Dschungeltieren als Balancier- und Wippgeräte in den vollständig neugestalteten Spielbereichen wieder. Der neue Kleinkinder-Spielbereich mit der Sandbaustelle und den Findlingen liegt am Rande des alten Baumbestandes und ist barrierefrei erreichbar. Die Schaukel-Kombination aus einer normalen und einer Vogelnestschaukel runden das Angebot ab. Größere Kinder können einen eigenen Spielbereich zum Klettern, Balancieren und Rutschen erkunden. Eine Dschungelhütte auf einer erhöhten Plattform ist über Netz- und Seilaufstiege erreichbar und mit einer Rutsche ausgestattet.

– Grünzug L, Jugendspielplatz am Eingang Süd: Neben der Parkmeilenpromenade gelegen im Anschluss an das Grundstück der Jugendfreizeitstätte AWO´s Fredl befinden sich neue Spiel- und Sportangebote für Jugendliche wie eine Spiegelwand zum Einstudieren von Tanz- und anderen Choreografien, ein DFB-Minispielfeld mit Kunstrasen, ein Streetballfeld und eine Calisthenicsanlage. Dieses Sportangebot im Stadtteil Neuaubing wird das Baureferat im Jahr 2026 zudem mit einer intelligenten Beleuchtung ausstatten, um die Nutzung auch in den Abendstunden zu ermöglichen.

– Johannisplatz (erster Teilbereich): Auf der Südseite des Johannisplatzes gibt es seit Jahresende ein neues, abwechslungsreiches Angebot für Kleinkinder zum Rutschen, Klettern, Wippen und Sandspielen. Ein Zwergenhügel, ein Wackelbalken, eine Spielhausgruppe, ein großer Sandspielbereich und eine inklusive rollstuhlgerechte Sandspielplattform laden die Kleinsten zum Spielen ein. Für das Jahr 2026 ist die Umsetzung des nördlichen Bereichs geplant, der Spielmöglichkeiten für Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche bieten wird.

Auch 2026 wird das Baureferat den Ausbau des Angebots an Spiel- und Sportmöglichkeiten in den Münchner Grünanlagen fortsetzen. Weitere Informationen rund um die Spielplätze mit allen Angeboten gibt es in der Spielplatz App unter https://spielplatz-muenchen.de.