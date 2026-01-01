Bilanz der Silvesternacht der Münchner Polizei

Wie gewohnt war die Silvesternacht für die Münchner Polizei auch diesmal arbeitsreich. Im Zeitraum vom 31.12.2025, 18:00 Uhr, bis 01.01.2026, 07:00 Uhr, fuhren die Einsatzkräfte der Polizei zu knapp 680 Einsätzen.

Es handelte sich dabei u.a. um 42 Ruhestörungen, 33 Körperverletzungsdelikte, sowie über 75 Einsätze wegen Pyrotechnik und 85 Einsätze im Zusammenhang mit Bränden.

An den zentralen Feierörtlichkeiten war ein hohes Personenaufkommen zu verzeichnen:

Im Bereich des Marienplatzes und der Fußgängerzone befanden sich gegen Mitternacht um die 6.000 Personen, um dort das neue Jahr zu begrüßen. Dort gab es ein komplettes Feuerwerksverbot von 21:00 bis 02:00 Uhr.

Am Friedensengel, dem Europaplatz und den angrenzenden Parkanlagen feierten um die 3.000 Personen. Der Bereich war für den Verkehr von 23:30 bis 01:45 Uhr gesperrt.

Im Bereich des Olympiabergs waren um die 6.000 Personen und auch auf der Veranstaltung „Silvestermeile“ auf der Ludwigstraße befanden sich mehrere tausend Personen.

Trotz der weitgehenden friedlichen Stimmung kam es im Kontext der o.g. Einsätze auch zu erwähnenswerten Vorfällen:

Gegen 22:45 Uhr entzündeten bislang unbekannte Personen vermutlich mittels eines pyrotechnischen Gegenstands eine Gartenhecke im Amalienweg in Kirchheim. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es kam zu einem Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Gegen 00:30 Uhr wurde ein auf einer Einsatzfahrt im Bereich der Candid Straße (Fußgängerbrücke vom Grünwalderstadion) befindliches Polizeifahrzeug, vermutlich von einem Feuerwerkskörper, beschädigt. Die eingesetzten Kollegen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf über tausend Euro geschätzt. Es wird u.a. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in den Bereichen Candidstraße (Untergiesing) oder Amalienweg (Kirchheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Polizei weist erneut darauf hin, dass das Verbot zum Abbrennen von Pyrotechnik mit ausschließlicher Knallwirkung innerhalb des Mittleren Rings (Umweltzone) sowie im Bereich des Tierparks Hellabrunn heute noch bis 24:00 Uhr fortbesteht.