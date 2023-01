Auch 2023 eröffnete der Oide Wiesn Bürgerball wieder die Ballsaison im Deutschen Theater. In kurzer Zeit hat sich dieser besondere Ball zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Und die tanzbegeisterten Gäste in schmucker bayerischer Tracht dürften sich auch diesmal wieder auf erstklassige Musik und ein abwechslungsreiches Programm in entspannter Atmosphäre freuen. Mehr lesen >>