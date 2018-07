Bildstrecke: “Ganz schön schrill” die CSD Politparade 2018

Schon mit Blick auf die Anzahl an Anmeldungen von 134 Gruppierungen, die sich in diesem Jahr beteiligen, war ersichtlich: dieses Jahr würde sehr groß werden für den CSD München. Bei strahlendem Sonnenschein und einem nur kurzen Regenguss gingen 15.000 Teilnehmer*innen bei der Politparade an den Start, im Gesamt mit 160.000 Zuschauenden bricht dies den Münchner Rekord: 175.000 Menschen, so die offizielle Zählung der Polizei München. Bilder per Klick vergrößern!