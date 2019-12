Bei der Premiere am 21. Dezember 2019 in der Münchner Olympiahalle begeisterte die Night of Freestyle an diesem Wochenende 6000 Zuschauer mit ihrer neuen Show. Diesjähriges Thema war die Entwicklung im Freestyle Sport, welche anschaulich und spektakulär in den einzelnen Disziplinen dargestellt wurde. Mehr lesen>>

Bewerte diesen Beitrag! [Total: 1 Durchschnitt 5]