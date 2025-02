Billy Idol am 27.06.2025 auf dem Königsplatz München

Rocklegende Billy Idol kehrt auf die Bühne zurück und kommt 2025 unter dem Motto „It’s a Nice Day To… Tour Again!“ auch für vier Termine nach Deutschland. Die Tour beginnt am 30. April in Nordamerika in Phoenix und macht im Juni und Juli einen Abstecher nach Europa, mit Auftritten in Northeim, München, Bonn und Wiesbaden.

Tickets für die neue Deutschland-Etappe der „It’s a Nice Day To… Tour Again!“ – Tour sind ab dem 19. Februar 2025, 11:00 Uhr exklusiv auf www.reservix.de (exkl. München, für diese Show gibt es einen Pre-Sale auf www.eventim.de) erhältlich. Am 21. Februar, 11:00 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf.

In Erwartung der bevorstehenden Tour ist Idol in einem kurzen Video zu sehen, das seinen ikonischen Musikkatalog zeigt. In dem Clip ist auch der Komiker Matt Rife zu sehen, mit Cameo-Auftritten von Idols langjährigen kreativen Partner und Gitarristen Steve Stevens und Joan Jett, die in den USA mit auf Tour ist. Das Video kann HIER angesehen/geteilt werden.

Idol wird in Kürze Einzelheiten zur bevorstehenden Veröffentlichung seines neuen Albums bekannt geben, das später in diesem Jahr bei Dark Horse Records erscheinen soll.

Im vergangenen Jahr feierte Idol den 40. Jahrestag seines bahnbrechenden zweiten Albums „Rebel Yell“ mit einer Deluxe Expanded Edition, die über Capitol/Universal Music erhältlich ist. Erst kürzlich trat Billy Idol bei der Aufnahme von Ozzy Osbourne in die Rock & Roll Hall of Fame auf, zusammen mit Jack Black, Jelly Roll, Tool-Frontmann Maynard James Keenan und anderen.

Dieses Jahr könnte Idol selbst Teil der begehrten Rock-Ruhmeshalle werden, zusammen mit Mariah Carey, Oasis, Cyndi Lauper, The White Stripes, Joe Cocker und weiteren zählt er zur Class of 2024. Die Namen der Preisträger:innen werden Ende April bekannt gegeben.

Ende 2023 veröffentlichte Idol „Billy Idol: State Line“, einen Konzertfilm von Vertigo Live, der seine Show im April 2023 am berühmten Hoover Dam dokumentiert – das erste Konzert, das jemals an diesem Ort aufgeführt wurde. Der Film beleuchtet die Geschichte und Bedeutung des Hoover-Staudamms und enthält zwei einzigartige Sets von Billy Idols legendären Hits: ein Konzert mit kompletter Band bei Sonnenuntergang mit besonderen Gästen, das den umliegenden Black Canyon elektrisierte und erleuchtete, und ein Akustik-Duo-Set auf dem Dach des Kraftwerks am Fuße des Hoover-Staudamms, das sich über den Colorado River erstreckt, direkt an der Staatsgrenze zwischen Nevada und Arizona.

BILLY IDOL „It’s a Nice Day To…Tour Again!“ – Tour 2025

18.06. Northeim | Waldbühne

27.06. München | Königsplatz

29.06. Bonn | Kunst!Rasen

02.07. Wiesbaden | BRITA-Arena

https://www.billyidol.net/

Seit 46 Jahren ist Billy Idol eines der Gesichter und eine der Stimmen des Rock’n’Roll. Sein künstlerischen Lebenslauf entspricht dem strahlenden Licht des Spotlights in dem sich er sich befindet. Zwischen 1977 und 1981 brachte Idol als Frontmann von Generation X drei Alben heraus, die Positivität, emotionale Tiefe und Pop zum Synonym für Punkrock machten. 1982 begann Idol eine bemerkenswerte transatlantische, genreübergreifende Solokarriere. Dabei vereinte er den Clubpuls, die Tiefe und Dramatik des Breitwandkinos, die rockige Verzweiflung, die kühnen und einfachen Linien des Punk mit der Dekadenz des Rock’n’Roll.

Idol tourt seit zehn Jahren ununterbrochen um die Welt und zeigt keine Anzeichen von Ermüdung. 2021 veröffentlichte er die EP „The Roadside“ und 2022 die EP „The Cage“ bei Dark Horse Records, die von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt wurden.