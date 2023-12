Bis zum 7. Januar verlängert: Winterworld an der Motorworld in München-Freimann

Wintermarkt mit Eislaufbahn, Riesenrad und Wintervillage bis ins neue Jahr hinein geöffnet



Ursprünglich bis zum zweiten Weihnachtstag geplant geht die Winterworld auf dem Außengelände der Motorworld München nun in die Verlängerung. Noch bis einschließlich 7. Januar 2024 ist sie geöffnet – mit Highlights wie einer 16 x 4 m großen Eisfläche inklusive Schlittschuhverleih, einem Riesenrad, einer Eisstockbahn, einer Glühweinpyramide, Handwerkskunst und vielem mehr. Zünftig zum Abschluss wird am letzten Winterworld-Sonntag die Blasmusikkapelle „Freimanner Klang“ aufspielen.



Auf dem Weihnachts- und Wintermarkt vor der Motorworld warten die zumeist aus München stammenden Betriebe mit einem anspruchsvollen und vielfältigen Angebot auf. Kulinarisch ist der klassische Glühwein hier genauso zuhause wie Feuerzangenbowle, Eierlikör, warme Cocktails, heiße Schokolade oder Kinderpunsch. Die heißen Getränke werden stilvoll in einem eigens dafür entworfenen bedruckten Henkelglas kredenzt. Wer es deftig mag, kommt bei Pommes, Bratwurst, BBQ, Spätzle-Spezialitäten, Schupfnudeln und Co. auf seine Kosten; für alle „Süßen“ gibt´s unter anderem Crepes, Langos, gebrannte Mandeln, Lebkuchen und Schokofrüchte. Insgesamt sind über 20 Stände und Schausteller vor Ort.



Mittwochs ist Familientag



Für Familien bietet die Winterworld alles, was Kinderherzen erfreut: Eine Kindereisenbahn, ein Karussell, Glitzern und Funkeln so weit das Auge reicht. Jeden Mittwoch findet ein spezieller Kindertag statt, der sowohl mit kindgerechten Aktivitäten und Überraschungen als auch mit vergünstigten Tarifen für magische Momente sorgt.

Tipp: Vor oder nach dem Genuss der Winterworld lohnt sich unbedingt auch ein Besuch in der Münchner Motorworld selbst, die in diesen Tagen schön geschmückt ihren ganz eigenen Weihnachtszauber versprüht



Gemütliche Chalets im Wintervillage



Auf der Winterworld findet sich darüber hinaus ein Wintervillage, das aus sechs exklusiv buchbaren, beheizten Chalets besteht, die von einer Feuerstelle, einem Feuerzangenstand sowie einem Stehbereich mit Krippen und Feuertischen umgeben sind. Die Chalets, in denen bis zu 10 Personen Platz finden, können als Gesamtarrangement, aber auch einzeln gebucht werden, zum Beispiel von Freunden oder Familien, bei Verfügbarkeit gerne auch spontan. Ein zur Jahreszeit passendes Catering kann ebenfalls im Voraus bestellt werden.



Die Öffnungszeiten der Winterworld Motorworld



Bis einschließlich 26. Dezember:



Montag bis Donnerstag: 12:00 bis 22:00 Uhr



Freitag und Samstag: 12:00 bis 23:00 Uhr



Heiligabend, 24. Dezember, geschlossen.



Ab dem 27. Dezember:



Montag bis Samstag: 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr



Sonn- & Feiertage: 12:00 bis 21:00 Uhr



Gut zu wissen: Parkplätze sind an der Motorworld München ausreichend vorhanden; zudem ist die automobile Erlebniswelt mit der U-Bahn 6, Haltestelle Freimann, zu erreichen. Realisiert wird die Winterworld Motorworld in Kooperation mit Charles Blume Events.



Weitere Informationen auf www.motorworld.de/winterworld