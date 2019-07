BlaBlaBus erschließt den Süden: Neue Fernbus-Strecken mit Halt in Baden und Schwaben

Die Mitfahrzentrale BlaBlaCar bietet mit seiner neuen Marke BlaBlaBus seit dem 24. Juni auch Reisen mit Fernbussen an. Die korallroten Busse verbinden bereits 21 Destinationen deutschlandweit. Diese Woche weitet BlaBlaBus sein Streckennetz im Süden Deutschlands aus und fährt weitere Ziele in Bayern und Baden-Württemberg an.

Seit Montag, dem 15. Juli verbinden die BlaBlaBus-Busse folgende Ziele:

München <> Ingolstadt <> Nürnberg <> Würzburg <> Frankfurt Flughafen <> Frankfurt <> Köln Flughafen

Ab dem 18. Juli gibt es eine weitere Strecke von Frankfurt nach München mit Stopps in Schwaben und Baden:

Frankfurt <> Frankfurt Flughafen <> Mannheim <> Karlsruhe <> Stuttgart Flughafen <> Ulm <> Augsburg <> München <> München Flughafen

Kunden können die neuen Ziele online unter blablabus.de buchen oder Tickets in ausgewählten Vorverkaufsstellen erwerben. Auch für diese Strecken sind Tickets zum Kennenlernpreis ab 99 Cent erhältlich.

„Mit der Ausweitung unseres Streckennetzes im Süden Deutschlands kommen wir unserem Ziel, ein multimodales und nachhaltiges Verkehrsnetz zu etablieren, ein Stück näher“, so Christian Rahn, General Manager von BlaBlaCar Deutschland. Bis Ende des Jahres 2019 sind insgesamt 40 Ziele in Deutschland geplant. Europaweit möchte BlaBlaBus sein Netz auf 400 Destinationen vergrößern.