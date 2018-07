Black Eyed Peas kommen 2018 auf Tour! – 10.11.2018 Zenith München

Die Black Eyed Peas sind zurück und kündigen die erste europaweite Tournee seit 8 Jahren an. Start der „Masters Of The Sun“ Tour ist am 27. Oktober in London und führt will.i.am, Taboo und apl.de.ap im November für drei Shows nach Hamburg, München und Berlin. Zur Tourankündigung hat die Band direkt auch eine neue Single samt provokativem Video mit dem Titel “Get It” im Gepäck. Nach ihrer Gründung 1989 und der Umbennenung in Black Eyed Peas im Jahre 1995, starteten sie 2003 mit ihrem dritten Album „Elephunk“ und Hits wie „Shut Up“, „Where Is The Love“ und „Let’s Get It Started“ auch in Deutschland durch.

Das letzte Studioalbum „The Beginning“ der sechsmaligen Grammy-Gewinner liegt acht Jahre zurück. Tickets sind exklusiv ab Mittwoch, den 11.07. um 10:00 Uhr unter eventim.de sowie ab Freitag den 13.07 um 10.00 Uhr an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.