Blick hinter die Kulissen im Tierpark Hellabrunn

Was passiert in Hellabrunns Tierarztpraxis? Welche Arbeiten werden auf der Rückseite der Elefantenanlage erledigt? Wie stellt die Futterwirtschaft den Speiseplan der Bewohner Hellabrunns zusammen? Am Samstag, den 17. November zeigt Hellabrunn seinen Besuchern diese und weitere unbekannte Orte des Tierparks. Von 10:00 bis 15:30 Uhr gibt es exklusive, kostenlose Führungen hinter die Kulissen des Zoos.

Eine Gelegenheit, die es nicht alle Tage gibt: Um den Besuchern einen seltenen Blick hinter die Tierpark-Kulissen zu gewähren, öffnet Hellabrunn am Samstag, den 17. November 2018 von 10:00 bis 15:30 Uhr sonst unzugängliche Bereiche für die Öffentlichkeit. Interessierte Besucher können sich am selben Tag ab 9:00 Uhr persönlich für die insgesamt 19 Führungen im Service-Center am Flamingo-Eingang anmelden.

Einer dieser „Backstage“-Bereiche ist die Futterwirtschaft. Die fast 19.000 Tiere der über 730 in Hellabrunn beheimateten Arten bekommen von hier täglich frische Kost. Das alles – von den einzelnen Zutaten des speziell zubereiteten Breis für Ameisenbären bis hin zum Fleisch für die Löwen – managt der Futtermeister von Hellabrunn. Am 17. November stellt er den Führungsteilnehmern die Hellabrunner Futterküche vor.

Gleich nebenan können interessierte Besucher einen Blick in die bestens ausgestattete und unlängst modernisierte Tierarztpraxis des Zoos werfen. Hier gibt es unter anderem Röntgen- und Ultraschallgeräte, ein Labor und eine Apotheke. Die Tierärzte laden zur Führung durch ihre Räumlichkeiten ein und erzählen aus ihrem bewegten Alltag mit den Hellabrunner Tieren.

Ganz neu dazugekommen im Programm ist ein Blick in den rückwärtigen Bereich des Hellabrunner Elefantenhauses, wo die Tierpfleger interessante Details und Hintergrundinformationen über die Ernährung, Körperpflege und Gesundheitsvorsorge sowie das Zusammenleben der faszinierenden Dickhäuter Hellabrunns preisgeben.

Wie das Mühlendorf hinter dem Bauzaun aussieht, erfahren die Teilnehmer bei einer Baustellen-Führung der Leiterin der technischen Abteilung in Hellabrunn. Sie gewährt einen Einblick in die neue Hellabrunner Tierparkschule und zeigt auf, welche weiteren Gehege diesen alpenländisch geprägten Tierparkteil ab Sommer 2019 vervollständigen werden.

Um das tadellose Erscheinungsbild Hellabrunns mit seinen zahlreichen Gebäuden, Tieranlagen, Grün- und Wasserflächen sowie der vielfältigen Flora kümmern sich die Werkstatt & die Gärtnerei. Diesen Bereich mit seinen vielseitigen und für einen reibungslosen Zoobetrieb wichtigen Aufgaben wird Ihnen ein Mitarbeiter an diesem Tag vorstellen und von den besonderen Anforderungen berichten.

Wichtig: Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen pro Führung begrenzt. Jeder Tierparkgast kann je nach Verfügbarkeit an maximal zwei Führungen teilnehmen. Vorabreservierungen und garantierte Buchungen sind nicht möglich. Aufgrund von Betriebsabläufen und der Teilnehmersicherheit ist das Mitnehmen von Hunden sowie Kinder-/Bollerwagen bei diesen Führungen nicht gestattet.

Der Tierparkeintritt ist an der Kasse zu entrichten, selbstverständlich ist der Tierpark an diesem Tag auch für reguläre Besuche geöffnet.