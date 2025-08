BLUESFEST auf dem Rotkreuzplatz – 24.08.25

Das alljährlichen Bluesfest auf dem Rotkreuzplatz (seit 1989) nimmt nach einer holprigen Phase seinen Turnus wieder auf, präsentiert vier Bluesbands mit lokalem Bezug und lockt damit nicht nur die Bluesfans auf den Rotkreuzplatz! Den Auftakt macht dieses Mal das Duo um Ausnahmesänger und The Voice Senior-Gewinner Dan Lucas, der seit kurzem zusammen mit dem großartigen Bluesrock-Gitarristen Christian Schwarzbach durch die Lande tourt.

Weiter geht es mit den jungen Wilden von Midge’s Pocket, die die rockige und folkige Seite der Bluesmusik hervorheben. Im Anschluss spielen die, mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Neuhauser Lokalmatadoren von Muddy What? ihren ganz eigenen New Blues-Stil. Zum Schluss darf der Münchner Tausendsassa Dr. Will mit seiner New Orleans Caravan dem Publikum einheizen und wird dabei die eine oder andere stadtbekannten Szenelegende aus dem Hut zaubern.

Live on stage:

Dan Lucas & Christian Schwarzbach

Midge’s Pocket

Muddy What?

Dr. Will’s New Orleans Caravan + Special Guests

Sonntag, 24. August 2025

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: 31. August 2025

14:00 Uhr bis 22:00 Uhr auf dem Rotkreuzplatz, München

Eintritt frei!