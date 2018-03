Blumen für die Goethestraße: Grünpaten-Aktion von Green City e.V.

Stück für Stück soll München grüner werden – dafür setzt sich die Umweltorganisation Green City e.V. ein. Am Donnerstag, 22. März, bepflanzt sie deshalb von 10:00 bis 15:00 Uhr gemeinsam mit BürgerInnen eine bislang verwahrloste Fläche auf Höhe der Goethestraße 2 im südlichen Bahnhofsviertel. Spontane Mit-GärtnerInnen sind am Aktionstag herzlich willkommen.

Damit die Blumen und Stauden trotz Schatten, weggeworfenen Mülls und „Beettramplern“ auch langfristig bestehen, hat sich der dort ansässige Friseurladen „KUBI Coiffeur“ in einer „Grünpatenschaft“ verpflichtet, die Beete künftig regelmäßig zu gießen und zu pflegen. Wer sich auch im Projekt „Grünpaten“ engagieren will, ist am Montag, 16. April, zum offenen „Stammtisch Stadtgrün“ von Green City e.V. eingeladen. Aktuell sucht die Umweltorganisation vor allem BürgerInnen, die Beete im Wessobrunner Park in Sendling und im Balanpark in Giesing langfristig gestalten, pflegen und betreuen wollen. Mehr Informationen gibt es auf www.greencity.de/gruenpaten.

Termin: Donnerstag, 22. März, 10:00 bis 15:00 Uhr

Veranstalter: Green City e.V.

Ort: Goethestraße 2, München-Isarvorstadt