BMW kracht in Linienbus

Goethestraße – Am Donnerstag ist es in der Goethestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Kombinationskraftwagen gekommen. Dabei wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in Münchner Kliniken transportiert.

Der Fahrer des BMW war in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er einem auf seiner Fahrspur stehenden LKW ausweichen wollte. Dabei stieß er mit einem auf der Busspur fahrenden Linienbus zusammen.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten den Rettungsdienst.

Nachdem die Unfallaufnahme durch die Polizei abgeschlossen war, reinigte die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs die Unfallstelle.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.