Bob-Club Stuttgart Solitude e.V. – Ehrung der Medaillengewinner der Olympischen Winterspiel in Peking

Ehre wem Ehre gebührt! Der Bobclub Stuttgart Solitude hatte am 24.03.2022 in die Trattoria Le Terrazze „da Giovanni“ geladen, zur Ehrung der Silbermedaillengewinner der Olympischen Winterspiele in Peking.

Die launige Laudatio übernahm Prof. Dr. Jochen Buck und Dr. Axel Munz.

In Anwesenheit alle Spitzen des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) und prominenter Fans wurden die Bobfahrer Hansi Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber, Christian Rasp und Michael Salzer gebührend gefeiert.