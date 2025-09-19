Böller in Wohnungen geworfen – bisher zwei Fälle bekannt

Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 20:00 Uhr, warf ein bisher unbekannter Täter im Bereich der Deidesheimer Straße einen pyrotechnischen Gegenstand durch ein geöffnetes Fenster einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses.

Durch die Explosion des sog. China-Böllers brannte sich ein Loch in die Decke von einem in dem Zimmer stehenden Bett.

Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Verletzt wurde dabei niemand.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.

Fall 2:

Am gleichen Tag, gegen 20:30 Uhr, warf ein bisher unbekannter Täter im Bereich der Schwere-Reiter-Straße einen pyrotechnischen Gegenstand durch ein geöffnetes Fenster einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses.

In dem Zimmer befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 30-jähriger Bewohner. Durch den Knall der Explosion wurde der 30-Jährige leicht an den Ohren verletzt.

Auch der Parkettboden wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Deidesheimer Straße, Ackermannstraße und Schwere-Reiter-Straße (Schwabing-West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten

Täter denkbar.