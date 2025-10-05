Böllerschießen auf den Stufen zur Bavaria 2025

Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, ging das Oktoberfest-Landesschießen des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) mit einem eindrucksvollen Böllerschießen auf den Stufen zur Bavaria zu Ende. Bei durchwachsenem Herbstwetter versammelten sich zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, um dem traditionellen Abschluss des Landesschießens beizuwohnen.

Nach der feierlichen Proklamation der neuen Landesschützenkönige im Schützen-Festzelt zogen die Schützen in einem festlichen Zug zur Bavaria. Dort formierten sich rund 60 Böllerschützinnen und Böllerschützen in ihrer prächtigen Tracht auf den Stufen der Ruhmeshalle. Punkt 12 Uhr hallten die ersten Ehrensalven über die Theresienwiese – begleitet vom Applaus des Publikums und dem typischen Echo zwischen Bavaria und Festzelten.

Mit dabei waren auch Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl, Innenminister Joachim Herrmann sowie der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Alle drei hielten kurze, herzliche Ansprachen, in denen sie die Bedeutung des Schützenwesens für Heimat, Zusammenhalt und Tradition hervorhoben. Anschließend führten sie gemeinsam ein Ehrendirigat des Böllerschießens an – ein besonderer Moment, der vom Publikum mit großem Beifall gewürdigt wurde.

Mit diesem Salut erwiesen die Schützinnen und Schützen nicht nur den neuen Königen ihre Ehre, sondern setzten auch ein weithin hörbares Zeichen für die Lebendigkeit und den Zusammenhalt des bayerischen Schützenwesens. Das Böllerschießen markiert seit Jahrzehnten den feierlichen Schlusspunkt des Landesschießens und zugleich das offizielle Ende der Wiesn.

Das diesjährige Landesschießen, das vom 20. September bis 5. Oktober 2025 stattfand, lockte wieder tausende Schützinnen und Schützen aus ganz Bayern an. Auf rund 80 modernen elektronischen Ständen im Schützen-Festzelt wurden in verschiedenen Disziplinen beeindruckende Leistungen gezeigt. Höhepunkt und emotionaler Abschluss blieb jedoch das gemeinsame „Abböllern“ vor der imposanten Kulisse der Bavaria – ein traditionelles Bild, das auch 2025 wieder eindrucksvoll bewies, dass Brauchtum und Gemeinschaft in Bayern lebendig bleiben.