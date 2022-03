Bogenhausen: Angriff auf Rettungskräfte

Am Dienstag, 22.03.2022, gegen 06:50 Uhr, befand sich die Besatzung eines

Rettungsdienstes im Bereich des Effnerplatzes an der dortigen Straßenbahnhaltestelle im

Einsatz. Dort wollten die Rettungskräfte einen am Boden liegenden offensichtlich hilflosen

Mann medizinisch versorgen.

Der stark alkoholisierte 28-jährige Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland reagierte auf

die Ansprache der Rettungskräfte äußerst aggressiv und schlug in Richtung des 34-

jährigen Rettungssanitäters bzw. der 21-jährigen Notfallsanitäterin.

Durch den Angriff wurden beide verletzt und mussten in der Folge in einem Krankenhaus

ambulant behandelt werden. Auch den zwischenzeitlich verständigten Polizeikräften

widersetzte sich der 28-Jährige massiv. Zudem äußerte er gegenüber den Einsatzkräften

Beleidigungen und bedrohte diese.

Schließlich wurde der 28-Jährige festgenommen und wird heute im Laufe des Tages dem

Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, der über die Haftfrage

befinden wird.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.