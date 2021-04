Bogenhausen. Betriebsunfall mit Bagger – Eine Person verletzt

Am Montag, 19.04.2021, gegen 15.00 Uhr, befanden sich ein 59-Jähriger aus Österreich und ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Passau als Bauarbeiter auf einer Baustelle in Bogenhausen. Dabei befuhr der 59-Jährige mit einem Bagger die Weltenburger Straße in Richtung A 94.

Im Verlauf seiner Fahrt kam dem 59-Jährigen ein Pkw und eine Radfahrerin entgegen. Um beiden die Vorbeifahrt zu gewährleisten fuhr er zunächst auf den angrenzenden Radweg zur Weltenburger Straße um dann wieder zurück auf die Straße zu setzen. Zeitgleich stand der 58-Jährige in unmittelbarer Nähe des Baggers. Nach ersten

Ermittlungen überrollte der 59-Jährige den 58-Jährigen bei seiner Rückwärtsfahrt mit den Hinterrädern des Baggers. Die zuvor durchgelassene Radfahrerin wurde darauf aufmerksam und signalisierte dies dem 59-Jährigen, der daraufhin dem 58-Jährigen zu Hilfe eilte.

Der 58-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die Weltenburger Straße im Bereich der Baustelle für eine Stunde gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Dadurch kam es zu erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.