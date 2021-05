Bogenhausen: Brennende Gartenhütten

Hell erleuchtet war der Himmel in der Nacht von Freitag auf Samstag über dem Herzogpark in Bogenhausen. Eine Gartenhütte und ein Geräteschuppen standen in Vollbrand. Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle via Notruf 112 ein Feuer im Bereich der Gumppenbergstraße. Die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr München wurden zur gemeldeten Adresse beordert. Vor Ort angekommen leiteten mehrere Atemschutztrupps sofort die Brandbekämpfung ein. Die beiden Brandobjekte konnten nicht mehr vor einem Totalschaden bewahrt werden, aber durch den konsequenten Einsatz der Feuerwehr blieben die relativ nah angrenzenden Wohngebäude unbeschadet. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Der Sachschaden wird durch den Einsatzleiter auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei München hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.