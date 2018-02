Bogenhausen: Handtaschenraub zum Nachteil einer gehbehinderten Rentnerin

Am Freitag, 09.02.2018, gegen 11.00 Uhr, war eine 72-jährige gehbehinderte Rentnerin mit Erledigungen in der Stadt beschäftigt. Auf dem Nachhauseweg besuchte sie noch eine Filiale ihrer Bank und hob dort einen geringen Bargeldbetrag ab. Anschließend begab sie sich zu Fuß auf den Nachhauseweg.

Als die 72-Jährige gerade damit beschäftigt war die Hauseingangstür aufzusperren, trat ein bislang unbekannter Mann von hinten an die Seniorin heran und riss ihr die Handtasche, welche sie im Ellbogengelenk hängen hatte, herunter. Durch den massiven Ruck stürzte die Rentnerin. Gleichzeitig flüchtete der Täter mit seiner Beute.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die 72-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Figur, dunkelblonde Haare, dunkle Kleidung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Richard-Strauss-Straße in Bogenhausen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.