Bogenhausen: Pkw stürzt Aufzugsschacht hinab – eine Person schwer verletzt

Am Dienstag, 05.04.2022, gegen 17:40 Uhr, beabsichtigte ein über 70-Jähriger aus München mit einem Pkw Daimler in die Tiefgarage einer Wohnanlage im Bogenhausen einzufahren. Diese Tiefgarage besteht aus zwei Untergeschossen, die jeweils mit einem Pkw-Aufzug erreicht werden können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand der über 70-Jährige mit dem Pkw Daimler vor einem Aufzug und rutschte dabei mit seinem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal ab. In der Folge beschleunigte der Pkw und durchbrach die geschlossene Aufzugstür. Im Anschluss stürzte er mit dem Pkw ca. 7 Meter in den Aufzugsschacht hinab. Der Sturz endete in der Aufzugskabine, die sich im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage befand.

Durch den Unfall wurde der über 70-Jährige schwer verletzt. Er musste mit der Höhenrettung der hinzugerufenen Feuerwehr aus dem Pkw gerettet werden und wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw und der Aufzugsanlage entstanden erhebliche Schäden. Der Gesamtschaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Der Pkw muss im Verlauf des heutigen Tages durch eine Fachfirma geborgen werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Verkehrspolizei München.