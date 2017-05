München, 22.05.2017. Am Mittwoch, 17.05.2017, gegen 18.20 Uhr, war eine 29-jährige Münchnerin zusammen mit ihrer 4-jährigen Tochter in der Parkanlage „Grüntal“ in Bogenhausen spazieren. Den beiden näherte sich eine Hundehalterin mit einem ausgewachsenen Schäferhund, den sie an einer neongelben Leine gesichert hatte.

Der Hund versuchte sich loszureißen und auf die Tochter der 29-Jährigen loszustürmen. Diese konnte Schlimmeres verhindern, indem sie ihre Tochter sofort auf den Arm nahm. Laut Angaben der Mutter unterließ die unbekannte Hundehalterin es, nach dem versuchten Angriff ihres Hundes, diesen mit Befehlen zurückzurufen.

Nach dem Zwischenfall verließ die Hundehalterin mit ihrem Tier die Örtlichkeit und ging weiter in Richtung drei spielender Kinder. Die 13-, 12- und 6-jährigen Mädchen spielten ebenfalls in der Parkanlage „Grüntal“. Als die Hundehalterin mit ihrem Schäferhund an den Kindern vorbeigehen wollte, ereignete sich erneut ein ähnlicher Vorfall wie zuvor. Diesmal konnte sich der Schäferhund erfolgreich losreißen und attackierte das 6-jährige Mädchen, indem er es in die Haare biss und durch Kopfbewegungen zu Boden schleuderte. Der 6-Jährigen war es nicht mehr möglich, sich zu erheben, da der Hund sie sofort wieder attackierte und ihr in den linken Oberschenkel biss. Das Mädchen erlitt hierbei eine leichte Bisswunde und leichte Kratzer am Kopf. Die sich noch unmittelbar in der Nähe befindliche Hundehalterin unterließ es erneut, ihren Hund zurückzuhalten. Sie gab dem Hund weder Befehle, die Attacken zu unterlassen, noch versuchte sie, ihren Hund von dem Mädchen zu trennen.

Die 29-jährige Mutter, die bereits zuvor mit dem Tier ihre Erfahrung gemacht hatte, bekam durch die Hilferufe des Mädchens die Attacke mit und eilte der am Boden liegenden 6-Jährigen zu Hilfe. Die 29-Jährige forderte mittels lauten Rufen und Aufforderungen die Hundehalterin auf, den Angriff des Tieres auf das Mädchen zu unterbinden. Da dies keinerlei Reaktion vonseiten der Hundehalterin nach sich zog, griff die Zeugin beherzt nach dem Mädchen, zog es von dem Hund weg und nahm es auf den Arm. Erst jetzt nahm die Hundehalterin die Leine ihres Hundes und verließ die Tatörtlichkeit. Erst als die 13-jährige Schwester und deren 12-jährige Freundin der Hundehalterin hinterherliefen und sie aufforderten, ihren Namen zu nennen, gab die Frau zwar einen Namen mit einer Adresse an, die Angaben stellten sich jedoch im Nachhinein als falsch heraus.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Täterbeschreibung:

Weiblich, 170 cm groß, ca. 40 Jahre, schlank, osteuropäische Erscheinung, braune schulterlange Haare, braune Augen

Beschreibung des Schäferhundes:

Ausgewachsen, längeres schwarz-braunes Fell.