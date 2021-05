Bogenhausen: Schwerer Betriebsunfall – 63-Jähriger erleidet heftigen Stromschlag

Am Sonntag, 09.05.2021, gegen 07:40 Uhr, arbeitete ein 63-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau an einem Trafohäuschen in der Englschalkinger Straße. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es bei den Arbeiten zu einem Spannungsbogen, wodurch der 63-Jährige einen Stromschlag, gefolgt von Verbrennungen an Händen und im Bereich des Kopfes erlitt.

Der 63-Jährige schaffte es noch aus eigener Kraft sich zu einem nahegelegenen Krankenhaus zu begeben. Hier wurde er sofort intensivmedizinisch versorgt. Über das Krankenhaus wurde die Polizei verständigt und führte am Unfallort Ermittlungen durch. Diese dauern aktuell noch an.

Der entstandene Sachschaden am Trafohäuschen wird auf mehrere Tausend geschätzt. Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.