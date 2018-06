Bogenhausen: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker

Am 16.03.2018, gegen 13.45 Uhr, kam ein über 80-jähriger Münchner zu seinem Wohnhaus in der Freischützstraße in Bogenhausen. Am Hauseingang wurde er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser sagte, dass er wegen eines verstopften Rohres das Wasser im Haus abstellen müsse.

Daraufhin ging der Rentner alleine in seine Wohnung. Kurz danach klingelte es an seiner Wohnungstür und der Unbekannte stand davor und sagte ihm, dass er nun in dem Badezimmer das Wasser aufdrehen müsste, um nachzusehen, ob es verfärbt sei. Daraufhin drehte der vermeintliche Handwerker die Wasserhähne mehrmals auf und zu.

Nach ca. 10 Minuten kam ein weiterer unbekannter Mann in die Wohnung. Dieser sagte, dass im Haus alles wieder in Ordnung wäre. Der Münchner fragte ihn verwundert, wie er denn in die Wohnung gekommen sei. Der zweite Mann antwortete, dass wohl die Tür offen gewesen war. Danach verließen die beiden unbekannten Männer die Wohnung und wiesen den Münchner an, das Wasser noch ein paar Minuten laufen zu lassen.

Dem Münchner kam die Sache komisch vor und er bemerkte, dass in der Küche Bargeld und in seinem Schlafzimmer Schmuck entwendet wurde (insgesamt im Wert von mehreren hundert Euro).

Während der vermeintliche Handwerker ihn im Badezimmer abgelenkt hatte, muss der unbekannte zweite Täter die Gegenstände entwendet haben.

Der Münchner alarmierte die Polizei. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten auf einer Kamera in einem Aufzug des Wohnhauses Bilder der beiden Tatverdächtigen gesichert werden. Diese Bilder wurden nun mit einem Beschluss des Amtsgerichts München zur öffentlichen Fahndung freigegeben.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Halbglatze, sprach deutsch mit Akzent, bekleidet mit einem dunkelblauen 3/4 Mantel.

Täter 2:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 160 cm groß, Brillenträger, sprach deutsch mit Akzent, bekleidet mit heller Kleidung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Freischützstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu den beiden Tatverdächtigen auf den Lichtbildern, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Handwerker oder ähnliche unbekannte Personen in die Wohnung einzulassen.

Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Im Zweifelsfall rufen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110 an!