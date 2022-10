Bogenhausen: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Kleintransporter – eine Person verletzt

Am Donnerstag, 29.09.2022, gegen 09:30 Uhr, stieg eine 44-Jährige Frau mit Wohnsitz in München an der Bushaltestelle der Linie 154 in der Bülowstrasse aus.

Zur selben Zeit befuhr ein 64-Jähriger Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit seinem Kleintransporter, Peugeot, die Bülowstrasse und passierte den noch haltenden Linienbus.

Die 44-Jährige, die vor dem stehenden Bus die Straße überquerte, kreuzte nun den Fahrtweg des 64-Jährigen. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß von ihr mit dem Fahrzeug.

Durch die Kollision mit dem Kleintransporter wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung ein Münchener Klinikum gebracht.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Während der Unfallaufnahme war die nördliche Bülowstraße gesperrt. Es kam dort in der Folge zu Verkehrsbeeinträchtigungen.