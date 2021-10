Bogenhausen: Verzwickte Lage – Frau beim Fensterputzen eingeklemmt

Freitagvormittag ist es zu einem nicht alltäglichen Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gekommen.

Eine 46-jährige Frau wurde bei Reinigungsarbeiten an einem Wohndachflächenfenster eingeklemmt und mittelschwer verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache setzte sich das automatisch gesteuerte Fenster in Bewegung und klemmte die Frau im Bereich des Oberkörpers ein. Mithilfe von Hebekissen wurde das Fenster auseinandergedrückt und somit die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit. Im Anschluss wurde sie mit dem Rettungsdienst in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.