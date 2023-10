Bogenhausen: Zimmerbrand im elften Stock

Freischützstraße – Ein Zimmerbrand in einem Hochhaus hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

“Zimmerbrand im elften OG in einem Hochhaus” lautete die Alarmmeldung aus den Funkmeldeempfängern und den Lautsprechern auf den Feuerwachen. Heißt für die Einsatzkräfte lange Wege bis zum Brandherd, ein Gebäude mit vielen Bewohnern, unter Umständen Verletzte, die nach unten transportiert werden müssen und … Deshalb wird hier auch gleich mal etwas mehr alarmiert als bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus. Doch wie war die Lage vor Ort.

Eine Rauchentwicklung war von außen nicht zu erkennen. Der Einsatzleiter schickte einen sogenannten Stoßtrupp (5 Atemschutzgeräteträger) ins Gebäude in den elften Stock. Weitere Einsatzkräfte bereiteten die Löschwassereinspeisung in die Steigleitung vor. Nach Öffnen der Wohnungstüre konnten die Einsatzkräfte den Brandherd in der Küche ausfindig machen und die in Flammen stehende Küchenzeile schnell ablöschen. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Weitere Kräfte kontrollierten die darüberliegenden Stockwerke 12-18 auf eine Verrauchung und eventuell gefährdete Personen. Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Mit einem Hochleistungslüfter wurde anschließend die Wohnung entraucht.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Ursache des Brandes ermittelt die Polizei.