Boom! 60 Jahre Frühlingsfest im Feuerwerksrausch

Beim Münchner Frühlingsfest hat es am 24. April ordentlich gekracht – und wie! Punkt 22 Uhr verwandelte sich der Himmel über der Theresienwiese in eine pulsierende Bühne aus Licht, Farbe und Sound. Die Pyro-Profis von Himmelschreiber lieferten eine Show, die ihrem Ruf mehr als gerecht wurde.

Schon die ersten Salven machten klar: Das wird kein leises Vorgeplänkel, sondern ein Feuerwerk mit voller Wucht. Schlag auf Schlag folgten Explosionen, begleitet von einem Farbenrausch aus grellen Blitzen, flackernden Mustern und wirbelnden Effekten. Dazwischen blitzten immer wieder verspielte Motive wie Smileys und Herzen auf – ein gelungener Mix aus Humor und höchster Präzision, der beim Publikum bestens ankam.

Besonders beeindruckend waren die rasanten Bildwechsel: Kaum hatte man einen Effekt erfasst, setzte schon der nächste Akzent. Mal ergoss sich ein glitzernder Wasserfall über den Himmel, mal verwandelte ein flächiges Farbmeer die Nacht für Sekunden in hellen Tag. Dieses Feuerwerk kannte kein Innehalten – Tempo war hier Programm.

Zum 60. Jubiläum formten die Pyrotechniker eine großflächige, leuchtende „60“.

Fazit: Laut, bunt, überraschend – genau so muss ein Jubiläumsfeuerwerk sein. München hat einmal mehr gezeigt, dass es nicht nur feiern kann, sondern dabei auch richtig Eindruck hinterlässt. 💥