Booster-Impfung bereits nach drei Monaten möglich

Nachdem die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Empfehlung zur COVID-19-Auffrischimpfung hinsichtlich des Impfabstandes aktualisiert hat, können sich jetzt alle Personen ab 18 Jahren bereits drei Monate nach ihrer zweiten Impfung boostern lassen. Auch Genesene ab 12 Jahren können sich nun zur Vervollständigung ihrer Grundimmunisierung bereits drei Monate nach der Infektion impfen lassen.

Ab sofort kann man sich im Registrierungsportal (BayIMCO) unter www.impfzentren.bayern für eine Booster-Impfung anmelden und einen Termin im Impfzentrum Riem oder einer der Impf-Außenstellen (Theresienwiese, Marienplatz, Pasing Arcaden und Kreisverwaltungsreferat) vereinbaren.

Die Landeshauptstadt München hat dafür die Kapazitäten im Impfzentrum Riem hochgefahren und bereits neue Termine freigeschaltet.

Außerdem werden die Öffnungszeiten der Impf-Außenstelle Theresienwiese über die Feiertage ausgeweitet, damit Impfwillige an den arbeitsfreien Tagen die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar ist auf der Theresienwiese jeweils von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Die Termine werden ab Mittwoch freigeschaltet. Außerhalb der Feiertage ist die Außenstelle täglich von 9 bis 18.15 Uhr geöffnet.

Eine Booster-Impfung mit einem Abstand von drei Monaten zur Zweitimpfung ist auch bei den mobilen Sonderaktionen möglich, hier ist keine Terminvereinbarung möglich.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Wir haben sofort auf die STIKO-Empfehlung reagiert. Schenken Sie sich zu Weihnachten einen Booster! Die Auffrischimpfung sorgt dafür, dass Sie besser geschützt ins neue Jahr gehen.“

Für die Booster-Impfungen wird für Über-30-Jährige der mRNA-Impfstoff Moderna verwendet, ausgenommen sind Schwangere und Stillende. Personen unter 30 Jahren bekommen den Impfstoff von BioNTech, können auf ausdrücklichen Wunsch hin jedoch auch Moderna wählen.